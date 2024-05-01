قيادي في حماس: المقترح الإسرائيلي يتضمن "بنود ملغمة"

(مصراوي)



قال قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن مقترح الهدنة الأخير قريب من موقف الحركة وشروطها، مشيرًا في الوقت ذاته لوجود عدة ثغرات داخل الاتفاق، وذلك بحسبما أفادت قناة "العربية".

واستنكر القيادي وصف بعض الأطراف للعرض المقدم بـ "السخي" مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن محاولات إسرائيل للضغط على الحركة للقبول بالمقترح على وضعه الحالي.

وحذر المصدر من وجود بنود داخل الاتفاق، وصفها بـ "الملغمة" التي قد تؤدي لتفجير الاتفاق، مشيرًا في الوقت ذاته لدراسة الحركة لبنود المقترح دون مبالغة أو استخفاف.

ويتضمن المقترح الذي تدرسه حماس هدنة مدتها 6 أسابيع مقابل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، وأمهلت إسرائيل وقت للرد عليه حتى مساء اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، ملوحًا باجتياح رفح حال فشل الاتفاق.