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BBC

"واللا": نتنياهو أبلغ بلينكن برفضه أي صفقة تتضمن إنهاء الحرب

03:22 م الأربعاء 01 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب.

وأفاد الموقع العبري، أن نتنياهو أكد لبلينكن، أنه في حال لم تتخل حماس عن مطلبها بإنهاء الحرب لن يكون هناك اتفاق وستقتحم القوات الإسرائيلية رفح.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بلينكن، أكد لنتنياهو رفض واشنطن الواضح للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

بنيامين نتنياهو إسرائيل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن القوات الإسرائيل
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