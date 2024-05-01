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BBC

استمرار إغلاق المدارس في مدن فلبينية في ظل استمرار موجة الحر

03:20 م الأربعاء 01 مايو 2024

الفلبين

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مانيلا - (د ب ا)

تعتزم الفلبين الإبقاء على تعليق الدراسة في المدارس العامة في بعض المدن غدا الخميس وبعد غد الجمعة، في ظل استمرار موجة الحر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة مانيلا هني لاكونا القول في بيان اليوم الأربعاء إنه سوف يتم إغلاق المدارس في مانيلا بسبب" التوقعات باستمرار الحر الشديد".

وكانت الفلبين قد أغلقت المدارس العامة في أنحاء البلاد يومي الاثنين والثلاثاء بسبب موجة الحر . ويشار إلى أن اليوم يوم عطلة في الفلبين.

وجاء إغلاق المدارس في الوقت الذي تعاني في الفلبين من واحد من أكثر فصول الصيف حرارة على الاطلاق، مما أدى لتزايد الطلب على أجهزة التبريد والضغط على إمدادات الكهرباء.

وقد سجلت دول أخرى في المنطقة ارتفاعا في استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية بما فيها تايلاند.

الفلبين مانيلا إغلاق المدارس في مدن فلبينية
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