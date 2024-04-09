بلينكن: قدمنا عرضا لحماس وعليها قبوله لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها موعد لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، مضيفا أنه يتوقع رؤية المسؤولين الإسرائيليين مرة أخرى، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في غزة.

وقال بلينكن، متحدثا للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، في وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه تم السماح لـ 400 شاحنة بالدخول إلى غزة، الإثنين، وهو أكبر عدد من الشاحنات يدخل القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر، داعيا إلى ضرورة وصول المساعدات إلى الشمال وليس فقط إلى الجنوب.

وقال: "إسرائيل أقدمت على التزامات هامة لتسهيل إدخال مساعدات لغزة".

وعن المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، قال بلينكن إن واشنطن ستقدم "عرضا جديا لحماس ويجب عليها قبوله".. فيما كشف الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تنتظر رد حماس على الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي.

ونادى بلينكن بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر بلينكن لشبكة "سي. إن. بي. سي" خلال مقابلة في دافوس: "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف: "تقول الدول العربية هذا: لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجدداً خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد".

من جهته قال القيادي بحماس محمد نزال للعربية إن المقترح الأمريكي نسمع به فقط من وسائل الإعلام.

ذكر محمد نزال أن الحركة ندرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب حماس.

وأوضح القيادي بحماس، أن إسرائيل تتحدث فقط عن وقف مؤقت للنار، وأضاف "ما تسلمناه من الوسطاء مقترح قيل لنا إنه من إسرائيل".