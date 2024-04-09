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BBC

أمريكا: إذا أرادت إسرائيل تحقق نتيجة دائمة فعليها تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين

04:33 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

وزير الدفاع لويد أوستن

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مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن إدارة الرئيس بايدن طلبت 60 مليار دولار تتضمن دعما لشركاء واشنطن في إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وأضاف وزير الدفاع، أنه يجب الاستمرار في دعم أوكرانيا لأن نتيجة الصراع سيكون لها تداعيات عالمية وتؤثر على أمننا القومي، مشيرا إلى أنه إذا أرادت إسرائيل أن تحقق نتيجة دائمة فعليها أن تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكمل أوستن: "نرسل المساعدات جوا ونعمل على إنشاء ممر بحري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة"، موضحا أن ما تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر جريمة حرب ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا إلى أن القدرة الأساسية لتشغيل الممر البحري لغزة ستكتمل بحلول الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

لويد أوستن إسرائيل أمريكا

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