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BBC

إسرائيل تعتزم شراء خيامًا لإيواء الفلسطينيين قبل الهجوم المحتمل على رفح

03:25 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (ا ف ب)

قال مصدر حكومي إسرائيلي الثلاثاء إن الدولة العبرية ستشتري عشرات آلاف الخيام لإيواء نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة قبل أن تشن هجوما بريا على رفح.

وطرحت إسرائيل مناقصات لشراء نحو 40 ألف خيمة تتسع الواحدة منها لـ12 شخصا وذلك وفقا للمقترح المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وقال المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن هويته "أؤكد أنه تم طرح طلب لطرح مناقصات مخصصة لقطاع غزة".

هذا المحتوى من

AFP
إسرائيل تل أبيب فلسطين رفح

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