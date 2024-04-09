قصف إسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا لقوات النظام السوري بريف درعا

دمشق - (د ب أ)

استهدفت غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين/الثلاثاء مستودعات سلاح وذخائر تابعة للنظام السوري في منطقة محجة بريف درعا الشمالي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وذكر المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم، أن القصف أدى إلى تدمير أسلحة وذخائر مجموعات موالية لإيران، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية ، مشيرا إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدف مساء أمس موقعا عسكريا في تل الجابية بريف درعا، ردا على إطلاق المجموعات المدعومة من إيران و"حزب الله" اللبناني صاروخا من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل قامت باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام 34 مرة ، 23 منها جوية و11 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 67 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأوضح أن الضربات الإسرائيلية تسببت بمقتل 129 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.