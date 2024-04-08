حسن نصرالله: نتنياهو منفصل عن الواقع لأنه لم يحقق أيا من أهدافه في الحرب

مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منفصل عن الواقع لأنه لم يحقق أيا من أهدافه في الحرب الحالية.

وأضاف حسن نصر الله، أن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت تحدث عن تدمير حماس ثم أتاه الرد من خان يونس، موضحا أن الأمر الذي عجل الاتصال الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو هو الحماقة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكمل الأمين العام، أن الحديث عن أن أمريكا لا تستطيع وقف العدوان على غزة هو كلام فارغ، موضحا أن الأمريكان يبذلون جهدا فوق العادة حاليا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وتابع نصر الله، أن إسرائيل حصلت على كل الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي وفشلت وهذه هزيمة تاريخية لهم، موضحا أن وقف إطلاق النار في غزة يعني فشلا كبيرا وخسارة كبيرة للكيان الإسرائيلي ولحزب الليكود ولنتنياهو نفسه.

وأوضح نصر الله، أن إسقاط المسيرة الإسرائيلية هرمز 900 كان ضربة كبيرة لأنها فخر الصناعة الإسرائيلية.