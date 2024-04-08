مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفدي قطر وحماس والعودة لمصر خلال يومين

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أكد مصدر رفيع المستوى مغادرة وفدي قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

وذكر المصدر - حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين - أن مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية، منوها بأن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأضاف أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف، مشيرا إلى أن مغادرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات وهناك استمرار للمشاورات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.