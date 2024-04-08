باكستان: مقتل شخصين وإصابة خمسة في انفجار في مدينة خوزدار

إسلام أباد - (د ب أ)

أعلنت الشرطة مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة بمدينة خوزدار الواقعة فى وسط إقليم بلوشستان باكستان.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن الشرطة قولها إن الانفجار القوي وقع في منطقة عمر فاروق تشوك، وهي منطقة مزدحمة للتسوق في خوزدار، ووقت الانفجار، كان عدد كبير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، مشغولين بالتسوق بمناسبة عيد الفطر.

ونقلت صحيفة "دون" عن ضابط رفيع قوله إن "شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون في الانفجار"، مضيفا أن الشرطة وقوات إنفاذ القانون الأخرى هرعت إلى موقع الانفجار ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى خوزدار التعليمي.

وقال مسؤولو المستشفى: "لقد استقبلنا جثتين وخمسة مصابين في المستشفى".

ونقلت صحيفة "دون" عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بدائية على دراجة نارية وأوقفوها في منطقة عمر فاروق تشوك، وقاموا بتفجيرها عن بعد، فيما يبدو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، فيما بدأت الأجهزة الأمنية إجراء تحقيقات للوصول إلى مرتكبي الحادث.