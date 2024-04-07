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BBC

الصحة بغزة: الاحتلال يرفض خروج أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان للعلاج

10:53 م الأحد 07 أبريل 2024

دمار مستشفى الشفاء غزة أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إبادة جماعية بحيث يجعل القطاع غير قابل للحياة.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى للحرب يشن حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 155 منشأة صحية وأخرج 32 مستشفى من الخدمة.

وأوضح القدرة أن هدف الاحتلال من استهداف المنظومة الصحية هو إجبار السكان على النزوح، لافتا إلى أن الاحتلال يكيل الاتهامات ضد المنظومة الصحية ولم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته.

وكشف القدرة أن 1100 مريض بالفشل الكلوي لا يجدون علاجا بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، مضيفا "أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان لا يجدون علاجا والاحتلال يرفض خروجهم للعلاج".

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