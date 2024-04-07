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BBC

البث العبرية: 42% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو فورًا

10:16 م الأحد 07 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

كشف استطلاع رأي أجرته هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أن 68% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يدير الحرب على نحو جيد.

وأكد الاستطلاع أن 42% من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو الاستقالة فورا بسبب إخفاقات 7 أكتوبر.

وكان استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية، كشف أن 14% فقط من الإسرائيليين واثقون أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل بما يكفي لاستعادة الأسرى.

وأظهر الاستطلاع أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يتخذ قراراته بدوافع سياسية، بينما يرى 50% من الإسرائيليين أنه يجب تعجيل الانتخابات العامة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة العبرية أن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مسؤول عن التوتر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما يبين أن 46% من الإسرائيليين يؤيدون المبادرة بعملية عسكرية ضد لبنان.

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