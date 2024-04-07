أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 447 ألفًا و510 منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 447 ألفا و510 جنود، بينهم 820 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7074 دبابة، منها 17 دبابة أمس السبت، و13551 مركبة قتالية مدرعة و11316 نظام مدفعية و1036 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و749 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8956 طائرة مسيرة، و2064 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15071 من المركبات وخزانات الوقود، و1864 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.