المياه تغمر أكثر من 6 آلاف منزل قرب جبال الأورال في روسيا جراء انهيار سدين

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الإقليمية اليوم الأحد أن المياه غمرت نحو 6300 منزل في سفوح جبال الأورال الجنوبية في روسيا جراء انهيار سدين اثنين.

وقالت السلطات إن المياه غمرت 4500 منزل في مدينة أورسك وحدها، حيث يعيش أكثر من 200 ألف شخص.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور أن أسطح المباني فقط هي التي كانت ظاهرة للعيان فوق سطح المياه في بعض الأماكن.

وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

ووصف وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، الأمر بأنه "وضع حرج" خلال زيارته لأورسك اليوم الأحد.

وتم نقل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى بر الأمان، فيما تم إنشاء 11 ملجأ للطوارئ لأكثر من ثمانية آلاف شخص. وجرى الإعلان عن وقوع أربع حالات وفاة في أورسك، لكن بحسب السلطات، لم تكن هذه الوفيات مرتبطة بالفيضانات.

وتقع مدينة أورسك على بعد نحو 1700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو قرب الحدود مع جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى.

وانفجر السد الأول أول أمس الجمعة، والثاني أمس السبت، حيث أدت المياه التي انحدرت من الجبال إلى زيادة الضغط على الحواجز.

ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه بشكل أكبر جراء هطول الأمطار.

وغمرت المياه نحو 1600 عقار في العاصمة الإقليمية أورينبورج.