إعلان

BBC

إسرائيل تشن غارات جوية على مجمع عسكري لحزب الله في لبنان

10:12 ص الأحد 07 أبريل 2024

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (دب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قصف مجمعًا عسكريًا وثلاث منشآت أخرى تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "في وقت سابق من الليلة، ردا على الهجوم الذي تم فيه إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، قصفت مقاتلات إسرائيلية مجمعا عسكريا وثلاثة مواقع إضافية للبنية التحتية لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك في لبنان".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات بعيد الساعة الواحدة والثلث من فجر اليوم الأحد، مستهدفا مستودعا فارغا في بلدة السفري- قضاء بعلبك، ومرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية على مقربة من الحدود اللبنانية- السورية، دون وقوع خسائر بشرية.

لبنان غارات جوية إسرائيل مجمع عسكري لحزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل: إصابة شخصين في إطلاق نار على حافلة في شمال الضفة الغربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بعد 120 ساعة في غيابة الجُب.. انتشال جثمان "ريان المنيا" من بئر الصحراء
مجدي الجلاد: مبارك عاش ومات وطنيًا وهذه حقيقة وفاة عمر سليمان
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"