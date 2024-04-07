إسرائيل تشن غارات جوية على مجمع عسكري لحزب الله في لبنان

تل أبيب - (دب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قصف مجمعًا عسكريًا وثلاث منشآت أخرى تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "في وقت سابق من الليلة، ردا على الهجوم الذي تم فيه إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، قصفت مقاتلات إسرائيلية مجمعا عسكريا وثلاثة مواقع إضافية للبنية التحتية لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك في لبنان".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات بعيد الساعة الواحدة والثلث من فجر اليوم الأحد، مستهدفا مستودعا فارغا في بلدة السفري- قضاء بعلبك، ومرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية على مقربة من الحدود اللبنانية- السورية، دون وقوع خسائر بشرية.