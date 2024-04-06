الصحة العالمية: وصلنا لمجمع الشفاء الطبي بغزة بعدما أصبح مقابر بشرية

مصراوي

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم السبت، إن فريق تابع للمنظمة تمكن مع عدد من الشركاء من الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي أصبح "مكانا فارغا به مقابر بشرية".

وأوضح أدهانوم أن معظم مباني مجمع الشفاء الطبي تم تدميرها، مؤكدا أن هناك حاجة لتقييم لما إذا كانت المباني المتبقية آمنة للاستخدام.

وشدد أدهانوم على أهمية حماية المرافق الصحية المتبقية والعاملين بالمجال الصحي في ظل انتشار الأمراض واقتراب المجاعة في غزة.