إعلان

BBC

الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على الكنائس وممتلكاتها في القدس

11:41 ص السبت 06 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة"، واعتبرتها "امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها، لاستكمال تهويد القدس وتكريس ضمها وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة اليونسكو".

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، من "مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها، مؤكدا أن جميع اجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة".

وطالبت المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات فورا، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة برمتها".

الاحتلال الإسرائيلي القدس الاعتداءات على الكنائس فلسطين

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور
رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال
* منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"