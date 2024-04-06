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BBC

الرئيس التونسي يؤكد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

01:35 ص السبت 06 أبريل 2024

الرئيس قيس سعيد

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أ ش أ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، مجددا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، حتى يسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته وعاصمتها القدس.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله، وذلك وفقا للرئاسة التونسية.

من جهة أخرى.. دعا الرئيس التونسي إلى استحضار مقاصد الإسلام الحقيقية وإعمال العقل والتفكير وإقامة العدل والحرية ومقاومة الفساد، مستشهدا بالعديد من آيات القرآن الكريم.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس التونسي قيس سعيد القضية الفلسطينية المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

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