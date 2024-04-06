الرئيس التونسي يؤكد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، مجددا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، حتى يسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته وعاصمتها القدس.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله، وذلك وفقا للرئاسة التونسية.

من جهة أخرى.. دعا الرئيس التونسي إلى استحضار مقاصد الإسلام الحقيقية وإعمال العقل والتفكير وإقامة العدل والحرية ومقاومة الفساد، مستشهدا بالعديد من آيات القرآن الكريم.