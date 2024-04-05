البيت الأبيض: على نتنياهو منح الوفد صلاحية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال البيت الأبيض، إنه يجب على رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح الوفد الإسرائيلي صلاحية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ل 6 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تقيم بحذر الاستنتاجات الإسرائيلية بشأن قتل موظفي الإغاثة، موضحا أن التحقيق الإسرائيلي كان مستقلا وأجرته جهة غير تابعة لوزارة الدفاع وتقييمنا سيعتمد على دراسة نتائجه.

وتابع البيت الأبيض: "نأمل في عقد اجتماع بخصوص عمليات رفح خلال أسبوع أو اثنين لكن الموعد قد يتأخر"، مشيرا إلى أن أمريكا ليس لديها أي خطط لإجراء تحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة.