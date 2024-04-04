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BBC

الشاباك الإسرائيلي يزعم إحباط مخطط لاغتيال بن غفير

06:11 م الخميس 04 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، تفكيك خلية "إرهابية" تتشكل من عرب إسرائيليين وفلسطينيين، موضحا أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد منشآت حساسة وكانت تستهدف اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأعلن الشاباك، أنه تمكن بالتعاون مع شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيليين، من كشف الخلية.

وأوضح الشابك أن خطط الخلية تضمنت اغتيال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من خلال استهداف منزله بقذيفة "آر بي جي" كانوا في طريقهم للحصول عليها.

كذلك شملت الخطط الهجوم على عدة مناطق متفرقة بالداخل الإسرائيلي، بما فيها مطار بن جوريون وحيفا ومستوطنات في القدس، بالإضافة إلى عمليات أسر، وفق بيان الشاباك.

وزعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم، كان من بينهم 5 من مدينة الرهط في النقب و4 من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد 10 معتقلين.

ووفقا لادعاءات الشابك، فإن التحقيقات كشفت عن تفاصيل حساسة للخلية ونشاطاتها في الداخل الإسرائيلي، مضيفة أن سلطات الاحتلال تمكنت من إحباط هذه المخططات في مراحلها الأولى.

جيش الاحتلال الإسرائيليين الشاباك الإسرائيلي اغتيال بن غفير

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رمضانك مصراوي

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