أغرب فيديو| عجل يهرب بالقفز على أسطح المنازل

وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب عجل أضحية من أصحابه في قونية بتركيا.

وصعد عجل الأضحية الذي أفلت من أيدي أصحابه في منطقة حاجي محمدلي، إلى سطح حظيرة من طابق واحد مصنوعة من الطوب اللبن، ثم قفز على سطح المنزل المجاور، حتى عاد إلى سطح الحظيرة مجددًا.

Konya'da kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı. pic.twitter.com/gZ2WHy5dDU — TRT HABER (@trthaber) June 16, 2024

ورغم محاولة أصحاب العجل في الإمساك به، فقد أحاطوا المنزل، لكن العجل ظل يقفز وذهب إلى الطرف الآخر، واستمر بالهروب منهم.

واصل أصحاب العجل مطاردتهم له، وفي النهاية تمكنوا من الإمساك به بعد فترة.