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BBC

أغرب فيديو| عجل يهرب بالقفز على أسطح المنازل

02:13 م الأحد 16 يونيو 2024

عجل

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وكالات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هروب عجل أضحية من أصحابه في قونية بتركيا.

وصعد عجل الأضحية الذي أفلت من أيدي أصحابه في منطقة حاجي محمدلي، إلى سطح حظيرة من طابق واحد مصنوعة من الطوب اللبن، ثم قفز على سطح المنزل المجاور، حتى عاد إلى سطح الحظيرة مجددًا.

ورغم محاولة أصحاب العجل في الإمساك به، فقد أحاطوا المنزل، لكن العجل ظل يقفز وذهب إلى الطرف الآخر، واستمر بالهروب منهم.

واصل أصحاب العجل مطاردتهم له، وفي النهاية تمكنوا من الإمساك به بعد فترة.

هروب عجل تركيا عجل الأضحية
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