تقرير: واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تأخير إسرائيل شراء الطائرات المقاتلة

تل أبيب (د ب أ)

أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واي نت)، في تقرير، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يستخدم حق النقض (الفيتو) على انعقاد اللجنة الوزارية للموافقة على شراء طائرات إف-35 وإف-15، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى إثارة أسئلة صعبة؛ مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه المسألة على رئيس الوزراء.

وقال موقع واي نت إن مسؤولين بالبنتاجون أعربوا عن قلقهم بشأن هذا التأخير، خلال اجتماع مع نظرائهم بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن علموا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعرقل صفقة شراء طائرات F-35 وF-15، التي كانت قيد الإعداد بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي الآن في مراحل متقدمة من المناقشة.

وذكر موقع "واي نت" لأول مرة، أن سموتريتش يعارض الموافقة على شراء سربين من الطائرات المقاتلة حتى تعقد الحكومة اجتماعا للجنة المالية لفحص الميزانية الأمنية.

وقال موقع واي نت إن "وزارة الدفاع تطلب انعقاد اللجنة الوزارية لشراء مؤسسة الدفاع للطائرات دون الحصول على موافقة بقبول الصفقتين طويلتي الأمد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليار شيكل لشراء سرب من طائرات F-35 وسرب من طائرات F-35."

وقال سموتريتش في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن انعقاد اللجنة والموافقة على صفقة بهذا الحجم دون موافقة وزارة المالية ووزير المالية هو أمر غير مسبوق ولا أنوي الموافقة على ذلك".