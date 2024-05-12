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رئيس الأركان الإسرائيلي: أتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في 7 أكتوبر

09:04 م الأحد 12 مايو 2024

هارتسي هاليفي

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قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأحد، إنه علم مؤخرا بإصابة أحد الضباط الإسرائيليين في غزة و"قد كنت التقيت به خلال تفقدي لقواتنا بالقطاع وحدثني يومها بكل شجاعة".

وأكد هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مُصرّ على إكمال المهمة مع علمه بالثمن الباهظ الذي يدفعه في الحرب، مشددا على أنه "بصفتي قائد الجيش أتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في 7 أكتوبر أدرك معنى ذلك جيدا".

وفي مارس الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس جهاز الشاباك رونين بار وجّه لأول مرة منذ اندلاع الحرب بفتح تحقيق داخلي في أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشاباك الإسرائيلي سيحقق في تحذير تلقاه الجهاز بشأن احتمال وقوع هجوم من قبل حماس في 7 أكتوبر.

سبق وأن قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قرر فتح تحقيق في الحرب الجارية في غزة بما فيها الإخفاقات في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتابعت الصحيفة أن التحقيق الذي قرر هاليفي فتحه يشمل الإخفاق في أحداث 7 أكتوبر وجاهزية الجيش للمناورة البرية داخل قطاع غزة.

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