الرئيس التشيكي: توسعة الاتحاد الأوروبي "ضرورة جيواستراتيجية"

براغ - (د ب أ)

أبدت جمهورية التشيك دعمها للجولات الجديدة من توسعة الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاحتفال بمرور 20 عاما على انضمامها إلى التكتل.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده ببراغ مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن التوسعة "ضرورة جيواستراتيجية".

وحذر بافيل، وهو رئيس سابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أنه "إذا تركنا دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا على عتبات الأبواب لفترة طويلة، فإننا سنتركها تحت رحمة جهات فاعلة مثل روسيا، التي لا يرى الأوروبيون وأوروبا على الإطلاق أنها حسنة النية".

ودعا بافيل الدول المرشحة إلى الاستعداد بجدية للانضمام في المستقبل. وقال إن بلاده يمكنها مساعدة الأعضاء المحتملين من خلال تبادل خبراتها الخاصة.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا: "ترغب هذه الدول في الانتماء إلى الغرب"، مضيفا: "دعونا نمنحهم هذه الفرصة ونستفيد إلى أقصى حد من الفرص التي يتيحها التوسع".