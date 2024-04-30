انتقد تجريم المثلية الجنسية.. بيان الخارجية الأمريكية يثير غضب العراقيين

وكالات

أثار بيان للخارجية الأمريكية، حالة من الغضب في الشارع العراقي، حيث انتقد البيان الذي صدر قبل يومين قانونًا أقره البرلمان العراقي لتجريم الشذوذ.

وانتقدت واشنطن قانونا أقره البرلمان العراقي لتجريم العلاقات المثلية ومكافحة البغاء، معتبرة أنه يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء الخطوة العراقية.

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء عام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وبعد البيان الأمريكي، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "الغرب يدعم الشذوذ" وانهالت التعليقات المناهضة للغرب وأفاكره الداعمة للمثلية الجنسية والمدافعة عن الشذوذ.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البيان الأمريكي الرافض لقانون تجريم العلاقات المثلية ومكافحة البغاء، وترك آلاف الأطفال تحت القصف الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وطالب البعض، باستبدال السفيرة الأمريكية في العراق، بتعليقها على القانون الجديد، واعتبروا أنها تخطت الحدود وعلى الحكومة العراقية طردها.