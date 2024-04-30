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بلينكن يؤكد لوزراء خارجية العرب أهمية التنسيق الإقليمي لمنع انتشار الصراع في المنطقة

10:36 ص الثلاثاء 30 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزراء خارجية العرب، على أهمية التنسيق الإقليمي؛ لمنع انتشار الصراع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء أن هذه المباحثات جاءت خلال اجتماع بلينكن في الرياض مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأشارت إلي أنه تم- خلال الاجتماع - استعراض زيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع المزري في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددًا دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك من خلال المسار المؤدي إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل ، مشددا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي سامح شكري فيصل بن فرحان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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