إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

10:12 ص الثلاثاء 30 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه شن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بأن الغارات جاءت بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل في الليلة الماضية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

ويأتي الهجوم بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس الإثنين، عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه مركز قيادة إسرائيلي عبر الحدود من جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب لبنان حزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا: تشويه إسرائيل للأونروا يهدف لوقف نشاطها في أراضي فلسطين المحتلة

إعلان

إعلان