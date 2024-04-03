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BBC

الأمم المتحدة تعلن تعليق الحركة بغزة ليلًا لمدة 48 ساعة

06:59 م الأربعاء 03 أبريل 2024

دمار مستشفى الشفاء غزة

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، تعليق الحركة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة؛ لتقييم الوضع الأمني بعد مقتل موظفين بالمطبخ المركزي العالمي.

وشدد دوجاريك على أن تأخير المساعدات الإنسانية يمنع وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى من هم بحاجة إليها في غزة، مشيرا إلى أن 75% من السكان في القطاع نزحوا من مناطقهم و100% من الطلاب خارج المدارس.

وأوضح دوجاريك أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحث الشركاء على مواصلة دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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