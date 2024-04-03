إعلان

BBC

أسبانيا: ما قدمته إسرائيل بشأن ملابسات قصف موظفي الإغاثة بغزة ليس كافيًا

05:48 م الأربعاء 03 أبريل 2024

قصف موظفي الإغاثة بغزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
طالب رئيس الوزراء الأسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتوضيح ملابسات وظروف مقتل 7 من طاقم المطبخ المركزي العالمي.
وأكد سانشيز توافق بلاده على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة، مضيفا "أذكّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وأن عليه وقف الحرب".
وأكد سانشيز أن ما قدمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملابسات قصف قافلة موظفي الإغاثة في غزة ليس كافيا، مشيرا إلى أن مدريد طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم توضيحات بشأن ملابسات مقتل موظفي الإغاثة الأجانب بغزة.

قصف موظفي الإغاثة اسبانيا طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: بولندا استدعت السفير الإسرائيلي لديها بعد مقتل موظفي إغاثة بغزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر
* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"