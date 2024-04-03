أسبانيا: ما قدمته إسرائيل بشأن ملابسات قصف موظفي الإغاثة بغزة ليس كافيًا

مصراوي

طالب رئيس الوزراء الأسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتوضيح ملابسات وظروف مقتل 7 من طاقم المطبخ المركزي العالمي.

وأكد سانشيز توافق بلاده على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة، مضيفا "أذكّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وأن عليه وقف الحرب".

وأكد سانشيز أن ما قدمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملابسات قصف قافلة موظفي الإغاثة في غزة ليس كافيا، مشيرا إلى أن مدريد طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم توضيحات بشأن ملابسات مقتل موظفي الإغاثة الأجانب بغزة.