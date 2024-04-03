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BBC

حماس: تصريح الأونروا يؤكد إصرار إسرائيل على المضي في حرب التجويع بغزة

05:25 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الأونروا

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غزة - (د ب أ)
قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن ما صرحت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بشأن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول فرقها إلى شمال قطاع غزة يؤكد إصرار قادة إسرائيل على المضي في حرب التجويع ضد المدنيين في غزة.
وجاء في تصريح صحفي لحماس عبر قناتها على منصة تليجرام أن هذا يؤكد أيضا على "سياسة المنع والاستهداف الممنهج لكل وسائل إغاثة المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الأساسية إليهم، بهدف عقاب شعبنا الفلسطيني ودفعه للهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجاعة والمجازر المستمرة".
وطالبت حماس "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري، والضغط على الكيان الصهيوني المجرم لإيقاف جريمته المعلَنة استخدام التجويع كسلاح ومنعه وصول المساعدات واستهدافه عمال الإغاثة، وضرورة الوقوف في وجه استهدافه وكالة الأونروا، واتخاذ خطوات فعلية لمحاسبته على جرائمه المستمرة ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة، وضد كل قيم الإنسانية"، وفقا لنص التصريح الصحفي.

الأونروا حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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