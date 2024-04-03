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BBC

أبو الغيط يشكك في مصداقية تحقيقات إسرائيلية بشأن قتل 7 عمال إغاثة في غزة

01:34 م الأربعاء 03 أبريل 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (د ب أ)

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بـ "أشد العبارات" قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانةٍ جديداً على العشوائية الكاملة التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإن عُمال الإغاثة السبعة قتلوا كمئات غيرهم من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وكعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بدمٍ بارد، وبدون أدنى اعتبار لقوانين الحرب أو وازع من ضمير".

وأكد المتحدث أن "نحو 200 من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا، وهي أعداد غير مسبوقة في أي نزاع في القرن الحادي والعشرين، وتمثل سابقة خطيرة تعود بنا إلى ما قبل اعتماد الأعراف والقوانين الدولية التي تُميز بين المدنيين والعسكريين في زمن النزاع المُسلح".

وأوضح المتحدث أن "أبو الغيط دعا إلى تحقيق دولي محايد في هذه الواقعة، مُشككاً في "مصداقية التحقيقات الإسرائيلية" ، ومُذكراً بـ "وقائع سابقة تمت خلالها التغطية على جرائم جيش الاحتلال، مثل جريمة استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية المحتلة".

وشدد أبو الغيط على أن "أحداثاً مأسوية مثل قتل عمال الإغاثة تُزيل أي شكوك لدى المجتمع الدولي بشأن الطريقة الهمجية التي تباشر بها إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتُذكر الجميع بأن الطريق إلى وقف مذابح جديدة هو الوقف الفوري لإطلاق النار، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الأخير في هذا الخصوص، وعدم الاكتفاء بمناشدة إسرائيل الالتزام بالإرادة الدولية الجماعية وإنما التحرك الفعال بممارسة ضغوط فعلية على الاحتلال تدفعه إلى مراجعة حساباته التي توشك أن تشعل الحرائق في المنطقة بأسرها".

وقتل مساء أول أمس الإثنين، سبعة موظفين إغاثة على الأقل من منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة.

أحمد أبو الغيط إسرائيل دير البلح غزة

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