زعيم المعارضة الإسرائيلية: علينا إخبار الرياض أنه يمكننا الانفصال عن الفلسطينيين

مصراوي)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن تل أبيب عليها إخبار الرياض وواشنطن، أنه يمكن لإسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين.

وطالب لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية أخرى لا تضم المتطرفين، وبدون "رئيس وزراء فاشل مسؤول عن أكبر كارثة حلت بإسرائيل" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

وأكد لابيد، أن المهمة الأكثر ضرورية في الوقت الحالي تكمن في التوصل إلى حل بشأن صفقة تبادل الأسرى، والوصول إلى اتفاق حتى وإذا كان يعني ذلك إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق اليوم، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى اتفاق تطبيع محتمل في وقت قريب بين السعودية وإسرائيل، قائلًا إن واشنطن ستوقع اتفاق أمني مع السعودية في حال وافقت على التطبيع.