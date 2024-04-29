إعلان

BBC

زعيم المعارضة الإسرائيلية: علينا إخبار الرياض أنه يمكننا الانفصال عن الفلسطينيين

04:39 م الإثنين 29 أبريل 2024

يائير لابيد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن تل أبيب عليها إخبار الرياض وواشنطن، أنه يمكن لإسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين.

وطالب لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية أخرى لا تضم المتطرفين، وبدون "رئيس وزراء فاشل مسؤول عن أكبر كارثة حلت بإسرائيل" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

وأكد لابيد، أن المهمة الأكثر ضرورية في الوقت الحالي تكمن في التوصل إلى حل بشأن صفقة تبادل الأسرى، والوصول إلى اتفاق حتى وإذا كان يعني ذلك إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق اليوم، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى اتفاق تطبيع محتمل في وقت قريب بين السعودية وإسرائيل، قائلًا إن واشنطن ستوقع اتفاق أمني مع السعودية في حال وافقت على التطبيع.

يائير لابيد الرياض الانفصال عن الفلسطينيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأولى منذ 5 سنوات.. الرئيس الصيني يزور أوروبا الأسبوع المقبل

إعلان

إعلان

* بعد المقاطعة.. هبوط كبير في سعر السمك البلطي بسوق الجملة اليوم الاثنين
* طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المناطق وارتفاع حرارة