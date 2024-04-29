إصابة جديدة بين وزراء الاحتلال.. جانتس يتلقى العلاج بعد أنباء عن كسر في ساقه

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أصيب في قدمه أثناء ركوبه دراجة جبلية بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه يتلقى العلاج في مركز شيبا الطبي، تل هشومير، ومن المتوقع أن يخرج بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية الإضافية.

وذكرت بعض التقارير، أن إصابته ربما تكون كسر في الساق.

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