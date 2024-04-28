الروائي الفلسطيني باسم خندقي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

أبو ظبي - (د ب أ)

فازت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2024 في دورتها الـ 17.

أعلن ذلك نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، خلال فعالية جرى تنظيمها مساء اليوم في عاصمة الإمارات أبو ظبي.

ودوت القاعة التي شهدت حفل إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العالمية بالتصفيق، ووقف الجميع منظمون وجمهور، وذلك لحظة الإعلان عن فوز رواية "قناع بلون السماء" بالجائزة ، وكأن الجائزة والراوية وشخصها وجمهور الحضور ينتصرون جميعا لتاريخ فلسطين، ويقفون جماعة ضد التزييف المتعمد لتاريخ الأمم والحضارات.

إعلان الجائزة العالمية للرواية العربية اليوم، عن فوز رواية "قناع بلون السماء" للكاتب باسم خندقجي بدورة الجائزة لعام 2024، جاء لأسباب بينها: أن الرواية تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككاً الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية.

كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والمعاصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التخوين، وتوقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفراداً ومجتمعات.

وتدور أحداث الرواية الصادرة عن دار الآداب ببيروت، حول "نور" عالم الآثار المقيم في مخيم برام الله، وذات يوم، يجد هوية زرقاء في جيب معطف قديم، صاحبها الإسرائيلي أور، فيرتدي نور قناع المحتل في محاولة لفهم مفردات العقل "الصهيوني" في تحول نور إلى أور، وفي انضمامه إلى بعثة تنقيب بإحدى المستوطنات، تتجلى فلسطين المطمورة تحت التراب بكل تاريخها.

وأما كاتب الرواية باسم خندقجي، فهو روائي فلسطيني ولد في مدينة نابلس عام 1983، درس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

كتب القصص القصيرة إلى حين اعتقاله في 2004 حيث كان يبلغ من العمر 21 عاماً، وأكمل تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس وكانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

وأيضاً أكمل كتاباته داخل السجون، وكتب العديد من المقالات الأدبية والسياسية وعن المرأة الفلسطينية التي ناضلت وضحت في سبيل قضيتها، وعن حركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية،

كما كتب العديد من الدواوين الشعرية والروايات، أهمها: ديوان طقوس المرة الأولى (2010)، ديوان "أنفاس قصيدة ليلية" (2013)، رواية "نرجس العزلة" (2017)، رواية "خسوف بدر الدين" (2019)، رواية "أنفاس امرأة مخذولة" (2020)، ورواية "قناع بلون السماء" (2023).