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بعد انقلاب سيارته.. خروج وزير الأمن القومي الإسرائيلي من المستشفى

02:43 م الأحد 28 أبريل 2024

إيتمار بن جفير

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(مصراوي)

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، من المستشفى عقب تعرضه لحادث سير الجمعة الماضية.

واستمر علاج الوزير اليميني المتطرف يومين في مركز هداسا الطبي الجامعي في عين كارم بالقدس.

وانقلبت سيارة بن جفير أثناء توجهه قرب منطقة حادثة الطعن في الرملة التي وقعت الجمعة الماضية، حيث أمر الوزير سائق السيارة بزيادة سرعته وتخطي الإشارة مما أدى لاصطدامها بسيارة أخرى وانقلابها على الطريق في مدينة تل أبيب.

إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل
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