قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ يوم أمس وحتى اليوم السبت، 20 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا )، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين.

وأشار إلى أنه "رافق عمليات الاعتقال تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات".

ولفت إلى أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت نحو 8480، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".





