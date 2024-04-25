إعلان

BBC

بوتين يعلن اعتزامه زيارة الصين الشهر المقبل

08:56 م الخميس 25 أبريل 2024

فلاديمير بوتين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يعتزم زيارة الصين في الشهر المقبل، رغم أنه لم يكشف عن موعد محدد للزيارة.

وقال بوتين أمام الاتحاد الروسي لرجال الأعمال ورجال الصناعة: "اعتزم القيام بزيارة في شهر مايو".

ومن المقرر إقامة مراسم تنصيب بوتين لفترة خامسة كرئيس لروسيا في السابع من الشهر المقبل، ولذا فإن الزيارة قد تكون الأولى له للخارج في ولايته الأحدث.

وتعتبر الصين الحليف الأهم لروسيا في غزو الكرملين واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

ومن الناحية الظاهرية، تتخذ الصين موقفا محايدا بشأن الحرب ولكنها لم تشجب موسكو رغم مناشدة الدول الغربية لبكين بدعم أوكرانيا.

ولم تفرض بكين أيضا أي عقوبات على روسيا، واتسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بشكل كبير منذ بدء الحرب.

وقام رئيس الدولة وزعيم الحزب الصيني شي جين بينج بزيارة دولة إلى موسكو لعدة أيام في مارس عام 2023.

وقد أشاد الساسة الروس، وكان آخرهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، بالصين بشكل متكرر باعتبارها شريكاً في الحرب ضد الغرب.

من جهة أخرى، مازال الساسة الغربيون يحاولون إقناع الصين بممارسة مزيد من النفوذ على القيادة الروسية، ودعوة موسكو لإنهاء الحرب.

بوتين الرئيس الروسي الصين الكرملين روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: نتطلع لرؤية تحقيق في التقارير المتعلقة بالمقابر الجماعية بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة