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ارتفاع عدد المصابين بفيروس في المعدة بمهرجان شتوتجارت إلى 430 مصابًا

03:30 م الخميس 25 أبريل 2024

ألمانيا

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برلين - (د ب ا)

قال متحدث باسم مدينة شتوتجارت الألمانية إن عدد المصابين بفيروس في المعدة بعد زيارة مهرجان شعبي بمناسبة فصل الربيع في المدينة الواقعة بجنوب غرب ألمانيا ارتفع إلى 430 شخصا.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 400 حالة إصابة السبت الماضي و30 حالة الأحد الماضي. وتفترض السلطات أن كثيرين آخرين أصيبوا بالفيروس، حيث أن هذا النوع من الأمراض يمكن أن ينتقل بسهولة بين أفراد الأسرة.

وقد زار جميع المصابين نفس الخيمة، وعانوا لاحقا من أعراض تتضمن القيء والغثيان والاسهال.

وقد تم التأكد من إصابة ثلاث حالات بنوروفيروس شديد العدوى. ولكن لم يتم العثور على الفيروس في عينات من الطعام وأدوات المائدة والأواني الفخارية. وتعتقد السلطات أن انتقال الفيروس حدث بصورة مباشرة بين الأشخاص.

وأشارت المتحدث إلى أن تحرك مسؤولي الصحة والرقابة على الطعام الفور منع تفاقم التفشي.

ألمانيا برلين فيروس في المعدة
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