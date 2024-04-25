وزير الخارجية الصيني: يجب تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون

مصراوي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، إن الصراع بغزة تجاوز الخط الأحمر للحضارة الحديثة ولا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي

وأكد يي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه يجب تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لأنه حل جذري للصراع، مشيرا إلى أنه على رأس الأولويات الدفع لتحقيق وقف لإطلاق النار ومنع القتال في أسرع وقت ممكن.

وأوضح يي أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي على حشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات، معربا عن رفض بكين القاطع لأي تهجير قسري أو عقاب جماعي للفلسطينيين في غزة.

وشدد يي على ضرورة منع امتداد تداعيات الصراع لمنع خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن إحلال السلام يكون بتحقيق العدالة للفلسطينيين وحل الهموم الأمنية لكل الأطراف، مؤكدا أن السبب الجذري لتصاعد الوضع في البحر الأحمر هو الصراع في غزة.

وأعرب يي عن دعم الصين عقد مؤتمر سلام بشأن الأزمة الأوكرانية لمناقشة كل خطط السلام بشكل منصف.

ولفت يي إلى أن بعض الدول تدعو للاستقرار في مضيق تايوان لكنها تدعم الانفصاليين ما يؤجج الوضع.