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الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين

11:13 ص الخميس 25 أبريل 2024

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الكويت - (د ب أ)
أعربت دولة الكويت، اليوم الخميس، عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة في شأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الذي أكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، تأكيدها على أهمية ضمان استدامة تمويل وكالة (الأونروا).

وشددت على موقف دولة الكويت الداعي إلى تقديم كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من المعاناة التي يقع تحت وطأتها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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