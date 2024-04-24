أمريكا.. رئيس مجلس النواب يهاجم الطلاب الجامعيين المؤيدين لغزة ويصفهم بـ "الفيروسات"

مصراوي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا مكان لمعاداة السامية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالاعتداء على الطلبة اليهود.

وزعم جونسون أن المشاركين في الاعتصام طالبوا الطلاب اليهود بمغادرة البلد، موضحا أن إدارة الجامعات هي التي سمحت لهؤلاء الأشخاص الذي يشبهون "الفيروسات" بالانتشار.

وادّعى جونسون أن هناك تنام لمشاعر ما يسميها بـ "معاداة السامية"، لافتا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ذلك، زاعما أن المشاركين بالمظاهرات طالبوا بالقضاء على إسرائيل، مضيفا "هذا نتوقعه من إيران وليس من طلاب في جامعات أمريكية".

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه لا يمكن أن يسمح بتفشي مشاعر العداء في الجامعات الأمريكية وينبغي اعتقال كل من يدعو للعنف، كما رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق بالاستقالة إن لم تستطع إعادة الأمور إلى نصابها.