"ستجعل العالم أكثر أمانًا".. بايدن: وقعت حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

مصراوي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل.

وقال بايدن إن الديمقراطيين والجمهوريين متفقون على وجوب أن تقف الولايات المتحدة مع الحق، موضحا أن نقل المساعدات سيبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة وهذا يصب مباشرة في مصلحة الأمن القومي الأمريكي

وأشار بايدن، اليوم الأربعاء، إلى أنه وقع حزمة المساعدات التي أقرها الكونجرس لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، مؤكدا أن المساعدات التي تضمنها القانون الجديد ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

ولفت بايدن إلى أن حزمة المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ستجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا، منوّها إلى أن إيران وكوريا الشمالية والصين قدموا مساعدات عسكرية لروسيا.

وشدد بايدن على أن المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير من استراتيجيته بعد إخفاقه في حربه على أوكرانيا.

وأكد بايدن أن القوات الأمريكية تصدت لهجمة إيران غير المسبوقة على إسرائيل والتزامات بأمن إسرائيل لا يتزعزع.

وزعم بايدن أن الأبرياء في غزة يعانون من الحرب التي تسببت بها حركة حماس، مشيرا إلى أن على إسرائيل أن تيسر وصول المساعدات إلى القطاع بدون تأخير.

وأوضح بايدن أن واشنطن تعمل منذ أشهر لإيصال المساعدات إلى غزة، كاشفا أن القانون الذي اعتمد أمس يوفر مليار دولار من المساعدات لقطاع غزة.