مسؤول صيني يتهم واشنطن بتقويض مصالح بلاده

بكين - (د ب أ)

اتهمت بكين واشنطن، اليوم الأربعاء، بالتدخل المتكرر في شؤونها الداخلية وتقويض مصالحها، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ممثل لوزارة الخارجية لم تسمه، قوله إن "الولايات المتحدة تستمر في الدفع قدما باستراتيجية احتواء الصين، وتواصل اعتماد كلمات وأفعال خاطئة تتدخل في الشأن الداخلي للصين، وتشوه صورة الصين وتقوض مصالحها".

وجاء في التقرير أن "الصين تعارض بشدة مثل هذه التحركات، وأنها اتخذت إجراءات مضادة قوية".

كما قال تقرير وكالة "شينخوا" إنه من الصحيح أن العلاقات استقرت منذ آخر محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، ولكن "لا تزال هناك عوامل سلبية بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى شنغهاي، في زيارة هي الثانية في أقل من عام من أجل مناقشة العلاقات بين وتهدئة التوترات بين البلدين.