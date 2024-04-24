إصابة أكثر من 300 شخص بفيروس مشتبه به خلال مهرجان بألمانيا

شتوتجارت - (د ب أ)

اشتكى أكثر من 300 من الشعور بالألم في الجهاز الهضمي عقب زيارة مهرجان شعبي بمناسبة فصل الربيع في مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنته المدينة اليوم الأربعاء.

وقد زار جميع المصابين نفس خيمة الاحتفال، وبعد ذلك عانوا من القيء والغثيان والاسهال، حيث وصفت المدينة الواقعة بالتفشي الكبير.

ولم تعلق الجهة القائمة على إدارة الخيمة على الفور على هذه الأنباء.

ومن بين المصابين زوار للمهرجان وعاملين بالخيمة.

وتواجدت سلطات الرقابة على الطعام والصحة في موقع المهرجان بعد ورود أول تقارير بحدوث إصابات، كما قامت بفحص نظافة الخيمة وأخذت عينات من الطعام.

ويتم حاليا تحليل العينات في المعمل، وفقا للمدينة. وتتركز المهمة الأساسية الآن على احتواء التفشي والعثور على مصدر العدوى.