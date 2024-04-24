المندوب الموريتاني في الجامعة العربية: إسرائيل تتجاوز صراحة القوانين الدولية

(مصراوي)

قال المندوب الموريتاني لدى جامعة الدول العربية سيدي عبدالله الدية، اليوم الأربعاء، إن التوترات التي تشهدها المنطقة لا يمكن حلها بمعزل عن حل سياسي مستدام يكفل حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاءت كلمة المندوب الموريتاني خلال جلسة استثنائية للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وبدعوة من المندوب الفلسطيني مهند العكلوك الذي طالب بعقد جلسة غير عادية في أقرب وقت لمناقشة التطورات.

وأضاف المندوب الموريتاني، أن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني أصبحت موضع إدانة عالمية.

وثمن الدية، موقف الجامعة العربية في كشف تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتي وصفها بالتجاوز الصريح للقانون الدولي.

واتهم الدية، جيش الاحتلال بتجاهل القانون الدولي لأجل ارتكاب مجازر قتل وتجويع بحق الشعب الفلسطيني.