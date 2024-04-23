عسكريون إسرائيليون: التحدي الأكبر ليس السيطرة على شمال غزة بل استمرارها

مصراوي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن قادة عسكريين إسرائيليين سابقين، اليوم الثلاثاء، إن السيطرة على الأوضاع في شمال قطاع غزة ستستغرق وقتا.

وأوضح القادة العسكريون الإسرائيليون، أن التحدي الأكبر ليس السيطرة على شمال غزة بل استمرارها.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الجيش تلقى أوامر بعمليات إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة.

بينما أفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بأحياء سكنية في بيت لاهيا شمال غزة بإخلائها بادعاء أنها تشهد قتالا خطيرا.