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كوريا الجنوبية ورومانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية

10:26 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

كوريا الجنوبية

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سول- (د ب أ)

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية، كجزء من الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الرئيسين توصلا إلى الاتفاق خلال محادثات قمة عقدت في اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروماني إلى كوريا الجنوبية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، وأصدرا بيانا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم إنشاؤها في عام 2008.

وجاء في البيان أن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بمواصلة الحوار والمشاورات الثنائية حول القضايا المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك من خلال اللجنة المشتركة لصناعة الدفاع والخدمات اللوجستية لتبادل المعلومات وزيادة التعاون الثنائي في مجال صناعة الدفاع من خلال الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية والتعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.

كما اتفق البلدان على التعاون في مجالات التعليم العسكري والتدريب، والطب العسكري، والتبادلات الرياضية والثقافية، وتبادل المعلومات والخبرات.

كوريا الجنوبية سول الطاقة النووية
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