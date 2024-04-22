العاهل الأردني لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة قد يوسع دائرة الصراع

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تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بحثا خلاله التطورات في المنطقة.

ونبه العاهل الأردني خلال الاتصال طبقا لبيان الديوان الملكي إلى أن التصعيد الذي تشهده المنطقة قد يوسع دائرة الصراع ويهدد أمنها واستقرارها.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بكل الطرق المتاحة.