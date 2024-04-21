بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون قرية برقا برام الله

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إصابة مواطنين في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قرية برقا شرق رام الله.

ونقلت "وفا" عن رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، قوله إن مواطنين أصيبا ولم تعرف طبيعة إصابتهما، في المواجهات التي اندلعت عقب هجوم المستوطنين على القرية ومحاولة المواطنين التصدي لهم.

وأوضح أن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا "بركسا" للأغنام، وحاولوا إحراق منزل، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنعتهم من إخماد الحريق.

ولفت كذلك إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.