البث الإسرائيلية: جانتس طالب بلينكن بإعادة النظر في العقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وطلب منه إعادة النظر في فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" بجيش الاحتلال.

وكان جانتس قال، أمس السبت، إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه سيعمل على ألا يمر هذا القرار

وأوضح جانتس، أن كتيبة "نيتساح يهودا" التي طالتها العقوبات الأمريكية، جزء لا يتجزأ من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتخضع للقانون العسكري والقانون الدولي.

بينما قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن فرض عقوبات أمريكية على جيش الاحتلال الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الإعلان عن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي.

وأضاف نتنياهو ردا على عقوبات أمريكية متوقعة ضد وحدة بجيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات".

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن هناك توقعات بفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية، موضحة أن العديد من وحدات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها.